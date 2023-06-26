الجزء الأخير من فيلم «Spider-Man» يعود لصدارة شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» في العودة إلى صدارة شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة، وذلك بعد ما تراجع الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث، لينجح في العودة إلى الصدارة والتفوق على فيلمي «Elemental» و«The Flash» اللذان تراجعا للمركز الثاني والثالث على التوالي.

وحقق فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إيرادات في يومه الـ 24 بالسينمات بلغت 6.1 مليون دولار، لتصل الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 317 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجية 243 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 560 مليون دولار، حيث أصبح في المركز الرابع بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات ضعيفة لـ «The Flash».. وتراجعه إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات

تراجع فيلم «Elemental» إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي، محققا 5.6 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 121 مليون دولار، تلاه في المركز الثالث فيلم «The Flash» الذي لم يحقق سوي 4.6 مليون دولار وبلغ إجمالي الإيرادات لـ 210 مليون دولار.