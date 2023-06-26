تفويج مليون و50 ألف حاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام، التوافد على مشعر منى اليوم لقضاء يوم التروية، والذي شهد استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، لتوفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء مناسكهم بخشوع.

وتواصل السلطات السعودية، عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى وفق مسارات وأوقات محددة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لمنع دخول أي سيارة أو حافلة لا تحمل تصريحا بدخول المشاعر المقدسة.

تفويج مليون و50 ألف حاج إلى مشعر منى

وكشف رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة، الدكتور محمد القرني، عن أنّ هناك مليونا و50 ألف حاج يتم نقلهم منذ مساء الأحد وعلى مدار 14 ساعة، بدءًا من الساعة 8 مساء الأحد وحتى العاشرة صباح اليوم الموافق 8 ذي الحجة، للدخول إلى مشعر منى، خلال توقيت معين وتحديد الطرق لكل حافلة، لضمان انسياب الحركة المرورية دون تأخير، حيث تمثل هذه المجموعة 60% من حجاج الخارج وفقا لشبكة «العربية».

وأكد رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة، أنّ عملية التفويج مستمرة حتى ظهر الاثنين، في الوقت الذي تستكمل فيه وفود حجاج الداخل والبالغ عددهم 180 ألف حاج، القدوم إلى مقرات سكنهم في مشعر منى بعد الانتهاء من طواف القدوم.

تفويج الحجاج إلى منى

وأضاف: «يتم التصعيد إلى مشعر عرفات للمتواجدين في منى مساء الاثنين، عبر 3 مسارات للنقل الترددي، الذي ينقل 750 ألف حاج، وهناك النقل التقليدي والقطار، حيث ينقلان 325 ألف حاج».