السينمات تستعد لاستقبال أفلام العيد.. و«رهبة» و«19 ب» يحققان 2300 جنيه إيرادات

بدأت دور العرض الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم طرح 3 أفلام خلال اليومين المقبلين، بعد طرح فيلم بيت الروبي أول أفلام عيد الأضحى بدور العرض.

إيرادات فيلم «19 ب»

وحقق أمس فيلم 19 ب بطولة الفنان سيد رجب 1342 جنيها فقط، وتدور أحداث الفيلم، حول حياة حارس مسن في فيلا متداعية، والفيلم بطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد، ومجدي عطوان وماهر خميس، وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.

إيرادات فيلم «رهبة»

وحقق فيلم «رهبة» 1935 جنيها فقط، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.