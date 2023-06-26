«الري»: تطوير واجهات النيل بطول 15 ألف كيلو متر وحملات لإزالة التعديات

أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير المجرى من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك مجرى النهر ومواجهة كافة أشكال التعديات على امتداد ما يقرب من 15000 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي.

مشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر وتطوير الواجهات النيلية

ووفقا لبيان صحفي، أوضح «خالد»، أنه يجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر، وتطوير واجهات النهر، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل، وتكريك المجرى المائي، والإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر، كما يجرى استكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال تعديل الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500متر

كما يجري طرح عمليات تكريك لمجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة، حيث تم البت الفني للعملية وجاري استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.