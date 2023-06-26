جمعية الرفق بالحيوان تكشف سر هروب الأضاحي في الشوارع قبل العيد

قال الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، إن مشاهد هروب الأضاحي في الشوارع، في كل عيد هو نتيجة لانعدام ثقافة التعامل مع الحيوانات، والتي يجب أن يتم تعليمها للطلاب في المدارس.

التعامل بعنف مع الحيوان يصيبه بحالة من الخوف

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن التعامل بعنف أو حبس الحيوان أو تركه في مكان ملئ والضوضاء والأصوات الصاخبة يصيب الحيوان بحالة من الخوف والهياج تدفعه للهرب أو التصرف بعدائية.

يجب الذبح في المذابح الحكومية على يد متخصصين

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أنه يجب أن يتم تنفيذ عملية الذبح في المذابح الحكومية على يد متخصصين وتحت إشراف طبي للتأكد من عدم تنفيذ العملية بشكل غير سليم أو بطريقة قد تتسبب في أضرار للذبيحة او المحيطين بها.

مخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات في الجيزة

وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات في الجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد عيد الأضحى المبارك .