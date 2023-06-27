إحالة تشكيل عصابي ضُبط بحوزته مخدرات بـ1.7 مليون جنيه في القاهرة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقيمة مليون و680 ألف جنيه في الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية.

تكوين تشكيل عصابي

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتمّ القبض عليهم وبحوزتهم «بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجرامًا، وعدد من الطلقات، 3 هواتف محمولة، سيارتين، ومبلغ مالي»، قيمتهم المالية مليون و680 ألف جنيه.

القبض على المتهمين

وبعد القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة ومواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرّوا بحيازتهم للمخدرات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسيارتين لترويجهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تمّ تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهم.

العقوبة القانونية المتوقعة

ويقول محمود عبدالله المحامي، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.