أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالفيوم.. غرامة للمخالفين

أعلنت محافظة الفيوم، أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانًا بالفيوم، حيث خصص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، 12 مجزرًا حكوميًا في مختلف أنحاء المحافظة لاستقبال الأهالي والجمعيات الخيرية والأهلية، لذبح الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الذبح في الشوارع، وتيسيرًا على المواطنين، ولضمان سلامة اللحوم، والحرص على نظافة البيئة.

وتستعرض "الوطن" أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانًا بالفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانًا بالفيوم

وضمت قائمة أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانًا بالفيوم، 12 مجزرًا حكوميًا كالآتي:

مركز الفيوم.. مجازر العزب، وهوارة المقطع، واللاهون، والعدوة.

مركز أبشواي.. مجازر أبشواي، والعجميين، وطبهار.

مركز إطسا.. مجزر إطسا.

مركز طامية.. مجزر طامية.

مركز سنورس.. مجازر ترسا، وفيديمين، وسنهور القبلية.

مواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانًا

وفيما يخص مواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي بالمجان في محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن تفتح المجازر أبوابها أمام المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى المبارك صباح الأربعاء المُقبل، وتستمر حتى مغرب آخر أيام عيد الأضحى المبارك الموافق السبت المُقبل.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

من ناحيته أعلن الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى، ومنع الإجازات، ونشر الأطباء البيطريين في مختلف المجازر المفتوحة بالمجان أمام المواطنين، لفحص الأضاحي قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.

توفير احتياجات المجازر

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير كافة احتياجات المجازر، مشددًا على ضرورة توافر الاشتراطات الصحية المتمثلة في توفير المياه النقية، والحرص على نظافة المجازر، وتوفير كافة مستلزمات النظافة.

غرامات مالية للذبح في الشوارع

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تطبيق الغرامات المالية المقررة حيال المخالفين سواء من الجزارين أو المواطنين الذين يقوموا بذبح الأضاحي في الشوارع، فضلًا عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من خلال التأكد من سلامة الذبح، والحفاظ على البيئة بالحد من التلوث، بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

حملات نظافة مستمرة بالمجاز

ونبّه محافظ الفيوم على جميع رؤوساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بضرورة توفير المعدات والأدوات اللازمة لرفع مخلفات الذبح بصورة يومية، فضلًا عن توفير عمالة وأدوات نظافة لتنظيف المجازر من مخلفات الذبح أولًا بأول، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي تجنبًا لحدوث أي انسداد خلال فترة الذبح.