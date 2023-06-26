ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في محافظة بني سويف، بعدما وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بفتح المجازر لذبح أضاحي المواطنين مجانًا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على الذبائح.

وخلال التقرير التالي، تستعرض "الوطن " أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة بني سويف.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في محافظة بني سويف

وقال الدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ" الوطن": إن المحافظة تمتلك عدد من المجازر التي سيتم فتحها بالمجان خلال ايام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين، لإجراء عملية الذبح بالمجان وتحت إشراف طبي بيطري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في محافظة بني سويف، وعددها 7 مجازر رئيسية، بالإضافة إلى مجازر صغيرة كالتالي:

1ـ مجزر الواسطى

2 ــ مجزر ناصر

3 ــ مجزر شرق النيل في بني سويف

4 ــ مجزر إهناسيا

5 ــ مجزر دشطوط بسمسطا

6 ــ مجزر الفشن

7 ــ مجز ببا.

مواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في محافظة بني سويف

وأكد مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، على أن عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا في محافظة بني سويف، ستكون مع بداية اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وحتى رابع ايام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف عن الذبائح.

حظر ذبح الأضاحى بالشوارع أوالأماكن العامة في بني سويف

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إلى توجيهات المحافظ، بحظر ذبح الأضاحى بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم والجمعيات الاستهلاكية.