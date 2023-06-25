طرق سداد قيمة صك الأضحية «أونلاين».. اعرف التفاصيل

تتنوع أسعار صكوك الأضاحي ما بين الأنواع المعلنة لـ«البقري والجاموسي والضاني»، وذلك من خلال المؤسسات الخيرية ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير وزارة الأوقاف وغيرها من الجمعيات التي تعلن عن بيع صكوك الأضاحي «أونلاين».

وتستعرض «الوطن» طرق سداد قيمة صك الأضحية أونلاين، وفقا للطرق المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من خلال الدفع الفوري أو تحويل بنكي كالتالي:

طرق سداد قيمة صك الخير من حياة كريمة

خصصت مؤسسة حياة كريمة طرقا مختلفة لسداد قيمة صك الخير للأضاحي أونلاين، للتسهيل على الراغبين في المشاركة وذلك من خلال ما يلي:

- الشراء من خلال البنوك على رقم حساب 45004500.

- الشراء من خلال الموقع الإلكتروني لمصر الخيرعلى الرابط الإلكتروني.

- الشراء أيضًا من خلال خدمات فوري.

- وعن طريق الاتصال بمندوب المؤسسة على رقم 01222235554.

طرق سداد قيمة صك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف عن عدة طرق لشراء وسداد قيمة صكوك الأضاحي من الوزارة من خلال ما يلي:

- عبر الحسابات البنكية للراغبين وهي كالتالي:

- حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9

- حساب ‏بنك مصر: 1400001009999999

‏- حساب البنك الأهلي: 0013070465285400014

- حساب ‏البنك الزراعي المصري: 919002000155711006

‏- البريد المصري على حساب: 0163600034039818

- خدمة فوري: كود 92791 للحوم السودانية.

- خدمة فوري: كود 92792 للحوم البلدية.

- من خلال مندوبي الوزارة من خلال الأرقام التالية: 01015711280-01146702020- 01552563217-01223344789.