13 ألف جنيه إيرادات فيلم «بعد الشر» في دور العرض أمس

استطاع فيلم بعد الشر نجاحاً كبيراً، إذ جاء الفيلم في المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق 13 ألف جنيه إيرادات، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار الـ10 أسابيع الماضية 16 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، إذ يتعرض شابا لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

وقد حققت الأغنية الدعائية لفيلم بعد الشر، والتي تحمل اسم سطلانة، نحو 8 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.