فيلم بعد الشر يحقق 15 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم بعد الشر في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تقدر بـ14 ألفا و626 جنيها، ويحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، فيما تجاوز إجمالي إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار الـ9 أسابيع الماضية 15 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، حيث يتعرض شاب لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أغنية سطلانة

وحققت أغنية سطلانة التي تضمنت أحداث فيلم بعد الشر نحو 8 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، بعدما احتفل فريق النادي الأهلي بكلمات الأغنية عقب فوزهم على فريق الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.