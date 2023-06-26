المحافظات تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. غرف عمليات وحملات تموينية

تسعتد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات على منافذ اللحوم، وتشديد الرقابة على المحال والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنع الإجازات للمفتشين والمراقبين، فضلا عن تشكيل غرف عمليات وطوارئ للتدخل السريع حال وقوع أي مشكلة.

حملات تفتيش على منافذ اللحوم في الدقهلية

في محافظة الدقهلية، قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم في المنافذ تتراوح من 230 حتى 240 جنيها، مشيرا إلى تكثيف الجهود والحملات على الأسواق ومنافذ اللحوم للتأكد من توافر اللحوم بالمنافذ التابعة للمحافظة.

وأشار «دايرة» إلى شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وضبط 706 بطاقة تموينية مخالفة وجري التحفظ بها.

وأكد الدكتور السيد حسنين، وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لـ«الوطن»، جاهزية المجازر ورفع درجة الاستعداد القصوى، والذبح بها مجانا، تشجيعا للمواطنين على الذبح داخل المجازر، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع حالة الطوارئ بمستفى بنها الجامعي

وفي القليوبية، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الإحتفالات بالعيد لاستقبال أى حالات مرضية ، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.

كما أجرى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة حمامات السباحة على مستوى المحافظة بمراكز الشباب والأندية، للتأكيد على عوامل الامن والسلامه استعدادا لاستقبال المواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

وتضمنت الجولة متابعة 30 حمام سباحة على مستوى المحافظة داخل مراكز الشباب والأندية للتأكيد على عوامل الأمن والسلامة ،وتوافر المنقذين والمدربين ،الاسعافات الأولية والتأكيد على الاشتراطات الوارده من الوزارة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ من خلال الكود الخاص بتشغيل حمامات السباحة.

جاهزية مجازر المنيا لذبح أضاحي العيد مجانا

وفي المنيا، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جاهزية 38 مجزراً حكومياً بمختلف مراكز وقرى المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان، مشدداً على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية و البيئية، مناشداً المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا العمل بمجزر تلة للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي والاطمئنان على انتظام العمل ومراعاة حالة النظافة العامة وعمل معدات وآلات الذبح، إلى جانب بحث احتياجات المجازر من مواد ومستلزمات وقائية ورفع كفاءتها، مشيراً أنه جارى متابعة باقى مجازر المركز، وهي المنيا العمومي، والمطاهرة البحرية، ونزلة حسين، وصفط الخمار.

محافظ سوهاج يشدد على التزام الجزارين بالاشتراطات الصحية

بدأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة تفقدية اليوم لمتابعة جاهزية محلات الجزارة بالمحافظة قبيل عيد الأضحى المبارك، للتأكد من توافر اللحوم بكميات كافية، والالتزام بالأسعار المحددة، بالإضافة إلى متابعة الاشتراطات الصحية والبيطرية المطلوبة.

وفي هذا الصدد، شدد محافظ سوهاج على ضرورة التزام الجزارين بالاشتراطات الصحية وعدم المغالاة في الأسعار، مؤكداً على أهمية دورهم في توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين خلال أيام العيد.