نصائح «الأرصاد» للمسافرين في العيد: احذروا الشبورة والتعرض لأشعة الشمس

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح والإرشادت للمسافرين على الطرق خلال إجازة عيد الأضحى، أو الراغبين في الخروج إلى الحدائق، وكشفت عن طرق لتجنب الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة خاصة فى محافظات جنوب البلاد، والتي ستصل فيها لأكثر من 42 درجة.

نصائح الأرصاد للمسافرين خلال عيد الأضحى

- القيادة على سرعات أقل على الطرق الصحراوية الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى المحافظات الساحلية بسبب الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة تمتد لـ6 ساعات يوميًا، بداية من الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا.

- الحرص على استخدام الشمسية أو غطاء الرأس في حالة الاضطرار والخروج أثناء فترة الظهيرة.

- الإكثار من تناول العصائر والمياه والسوائل على مدار اليوم.

- للراغبين في ممارسة الأنشطة البحرية، يجب متابعة التقارير الصادرة من الأرصاد الجوية يوميا، عن حالة البحرين الأبيض والأحمر.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء (وقفة عرفات)

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق وقفة عرفات، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.