حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

يهتم الكثيرون بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة، خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، إذ يزداد الاهتمام بمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل للتنزه، خاصة للذين لا يتحملون الطقس شديد الحرارة أو الطقس المحمل بالأتربة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في عيد الأضحى

لذا ومن خلال التقرير التالي ترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة في عيد الأضحى، وفقا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الأربعاء «أول أيام العيد»

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42والصغرى 28.

طقس الخميس «ثاني أيام العيد»

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

طقس الجمعة «ثالث أيام العيد»

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.