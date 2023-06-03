رئيس «القومي للبحوث» السابق: إنشاء مجلس أعلى للتعليم سيحقق التكافؤ بين المؤسسات التعليمية

أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى ممتازة، منوهاً بأنه نادى بها سنوات كثيرة، موضحاً أن مناقشة الحوار الوطنى للمشروع خطوة إيجابية ستُسهم فى تصحيح مسار التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والبحث العلمى. وأضاف «الناظر»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لمشروع المجلس سيكون له دور كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم إقليمياً ودولياً، وسيسهم فى تحسين مستوى الخرِّيج المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة للدولة، لافتاً إلى أنه يساعد على ارتقاء منظومة التعليم بشكل عام.. وإلى نص الحوار:

«المجلس» سيكون له دور كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم إقليمياً ودولياً وتحسين مستوى الخرِّيجين

كيف ترى فكرة إنشاء مجلس وطنى للتعليم والتدريب؟

- الفكرة ممتازة جداً، ووقت أن كنت مسئولاً عن المركز القومى للبحوث خاطبت بإنشائها أكثر من مرة و«كنت بحلم بها سنوات»، والفكرة ستسهم فى التنسيق بين الجامعات المختلفة والجهات المسئولة عن التعليم والبحث العلمى بعد غياب سنوات عديدة، ووجود المجلس سيؤدى إلى وجود سياسات واستراتيجيات والتنسيق بين الجهات العلمية المختلفة لتطوير التعليم، وفوائد ذلك فى تطوير التعليم ستتضح خلال السنوات المقبلة.

هاني الناظر: مناقشة «الحوار» للمشروع ستسهم في تصحيح مسار التعليم

هل ترى أن مشروع مجلس التعليم والتدريب سيحقق التكامل بين التعليم الجامعى وما قبل الجامعى؟

- المشروع سيحقق التكامل والتكافؤ بين المؤسسات التعليمية ككل، وعلى سبيل المثال عند وضع أى نظام جديد فى أى مؤسسة تعليمية سيتم عرضه على المجلس الجديد، وبالتالى تضمن أن لا يكون هناك تناقض، وعند الموافقة تضمن أن الفكرة سيتم تطبيقها جيداً، وفقاً لما وُضعت له، وتحقق الغرض المرجوّ منها.

ماذا عن عنصر المعلم فى المدارس وعضو هيئة التدريس بالجامعات بالنسبة لمشروع المجلس الوطنى؟

- الرسالة الأساسية لمشروع المجلس الوطنى للتعليم والتدريب هى وضع استراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى وأخرى للتعليم العالى وثالثة للبحث العلمى، وأن يكون هناك برنامج زمنى له مدة محددة ويتم العمل بها والوصول فى النهاية إلى وجود تعليم وبحث علمى يضاهى أكبر الدول المتقدمة فى مجال التعليم والبحث العلمى، ووضع خطة العمل على مدار 10 سنوات، والاهتمام بالعديد من العناصر المهمة ضمن الخطة، كالميزانية والتدريب ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية والزيادة التدريجية لدخل «راتب» المعلم وعضو هيئة التدريس، والتدريب المستمر، والتسويق المستمر، والمجلس يجب عليه العمل على تطبيق تلك الاستراتيجيات.

ما رسالتك إلى المجلس الوطنى للتعليم والتدريب؟

- أقول إن مناقشة الحوار الوطنى للمشروع خطوة إيجابية ستسهم فى تصحيح مسار التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والبحث العلمى، أما بالنسبة لمشروع المجلس فسيقع عليه دور كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم إقليمياً ودولياً لتحسين مستوى الخرّيج المصرى وتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.

التطوير المستمر

التطوير مطلوب دوماً، ومواكبة المشروعات والتغير الذى تشهده الدول مطلوب أيضاً، والمجلس سيؤدى إلى تحقيق متطلبات التطوير المستمر والمحافظة على جهود التنمية التى شهدها القطاع خلال السنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسى.