ملتقى توظيفي لذوي الهمم وندوة لتوعية العمال في منشآت بورسعيد 

نظمت مديرية العمل في بورسعيد، ملتقى توظيفي لتعيين ذوي الهمم، بمشاركة 4 منشآت في مدينة بورفؤاد، وهي «شركة قناة السويس للحاويات، وشركة جرين كلين، وفندق هلنان بورسعيد، وتاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي»، تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أنّ 40 شابا من ذوي الهمم وذويهم شاركوا في الملتقى، وجرى تعيين 14 منهم بتلك المنشآت، فضلا عن تسليم عقود عمل لـ3 حالات، بشركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، وبإجمالي تعيينات 17 من ذوي الهمم بمدينة بورفؤاد.

مبادرة من حقك تعرف حقك وقانونك

وبحسب البيان، افتتحت على هامش ملتقى التوظيف، فعاليات الندوة الثالثة بمباردة «من حقك تعرف حقك وقانونك»، ونوه مدير المديرية بأنّ الندوة تثقيفية عمالية لذوي الهمم و ذويهم، وتناولت التوعية بحقوقهم طبقاً لقانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمزايا الممنوحة لهم وجهود الدولة الحثيثة في رعاية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا.

وفي ختام الملتقي والمبادرة، جرى التأكيد على بناء جسور التواصل المستمر بين مكتب العمل والمواطنين وأصحاب الأعمال.

وأشرف على التنظيم فريق مكتب العمل بمدينة بورفؤاد: فاتن علي صالح مديرة المكتب، وهبة نجيب مفتش العلاقات، وماهر بشري مفتش العمل.