إجبار حمار على تدخين مخدر الحشيش يغضب الهنود «فيديو»

يجذب معبد كيدارناث في ولاية أوتاراخند الهندية آلاف المصلين والحجاج من جميع أنحاء العالم، ويشتهر بأنه واحد من أصعب الأماكن في العالم التي يمكن الوصول إليها، إذ يتعين على المواطنين الوصول إلى جوريكوند بواسطة المركبات، ثم يتوجب عليهم المشي سيرًا على الأقدام أو ركوب الخيول لتسلق مسار صعب بطول 16 كيلومترًا، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

انتشر مقطع فيديو مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إجبار بعض الأشخاص في ولاية أوتاراخند الهندية حماراً على تدخين سيجارة حشيش، وذلك لتمكينه من حمل أوزان إضافية خلال رحلات إلى معبد كيدارناث.

14 حالة تتعلق بسوء معاملة حيوانات الخيول

وفحصت شرطة جوريكوند مقاطع الفيديو، وحددت أحدها على أنه من شعب ثارو في منطقة شوتي لينشولي، وهو مكان توقف لمعبد كيدارناث، وبناءً على شكوى قدمها موظف القطاع، عينته إدارة المنطقة المحلية لضمان السلوك السلس لمعبد كيدارناث، وتم تسجيل قضية ضد مشغل الخيول المسؤول بموجب الأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات الهندي وقانون القسوة على الحيوانات.

وتم تسجيل 14 حالة تتعلق بسوء معاملة حيوانات الخيول خلال فترة اليترا هذا العام من قبل شرطة رودرابراياج، ينص إشعار على صفحة «فيسبوك» التابعة لمركز شرطة جوريكوند على أن «شرطة جوريكوند لا تعطي الأولوية لحياة الإنسان فحسب، بل تُظهر أيضًا حساسية تجاه منع القسوة على الحيوانات».