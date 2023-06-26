نقيب السياحيين يكشف سبب زيارة رئيس وزراء الهند لمسجد الحاكم بأمر الله

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين إن زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، لمصر ومعالمها التاريخية تعكس قوة العلاقات المصرية الهندية، موضحا أنه زار جامع الحاكم بأمر الله، الذي يعد رمزا للتعاون بين مصر والهند، خاصة وأن طائفة البهرة الهندية، قدمت الدعم المادي لترميم المسجد.

تغطية زيارة رئيس وزراء الهند من قبل وسائل الإعلام العالمية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN» أنه تم تغطية زيارة رئيس وزراء الهند، من قبل وسائل الإعلام العالمية، وأن تلك التغطية مهمة جداً خاصة للقطاع السياحي الذي يشهد ازدهاراً كبيرا في الفترة الحالية.

زيارة رئيس وزراء الهند تعود بالنفع على السياحة المصرية

وأكد نقيب السياحيين في مداخلته مع الاعلامية سلمى عادل أن زيارة رئيس وزراء الهند، ستعود بالنفع على السياحة المصرية، خاصة وأن اتفاقيات التعاون بين مصر والهند تشمل التعاون والتبادل السياحي والثقافي.

رئيس وزراء الهند: المحادثات مع الرئيس السيسي متميزة

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، نشر تغريدة باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على تويتر للتعبير عن امتنانه بالحضور إلى مصر وتكريمها له، جاء في نصها: «المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت متميزة، واستعرضنا كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، تحية تقدير لجنود الهند الشجعان الذين لن تُنسى شجاعتهم أبدًا، اليوم في النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس، قمت بتكريم جنودنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الأولى بمصر».