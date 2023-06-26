أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية.. استعدادات مكثفة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ في أماكن عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية، موضحا في بيان له أن مواعيد العمل ستكون طوال أيام العيد حتى نهاية الإجازة، لاستقبال الأضاحي يوميا حتى نهاية نحر آخر أضحية.

وفي إطار تحديد أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية، تفقد المحافظ عددا من المجازر بمدن بنها وكفر شكر وقها وطوخ وقليوب، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية

وأوضح «الهجان»، أنه وفق خريطة أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية، تفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا في الشهر، ومساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، مشيرا إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وتم التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تفقد أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع، وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثماريه للمحافظة، بطاقه إنتاجيه 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للمواطنين وذبح الأضاحي بالمجان وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

وتابع «الهجان» ضمن خطة إعلان أماكن ومواعيد عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا بالقليوبية سير العمل بمجزر كفر شكر، والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع بمدخل المدينة ويستوعب من 70 إلى 100 رأس فى اليوم خلال أيام المواسم .

تطوير مجزر كفر شكر ضمن أماكن عمل المجازر لذبح الأضاحي مجانا

ووجه المحافظ خلال الزيارة بضرورة إدخال المجزر في مرحلة التطوير، ليتم تحويله إلى مجزر نصف آلي يستوعب عددا أكثر من رؤوس الماشية، خاصة في المواسم.

كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع، وتم رفع كفائته بتكلفة 11 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز، ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1500 إلى 2000 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.