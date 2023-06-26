مقتل سائق «توك توك» وسرقته في الغربية.. والأمن يضبط مرتكب الواقعة

تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بدائرة المركز، تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة المركز وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، إذ أقرّ باستقلاله مركبة «التوك توك» قيادة المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز وحال وصولهما لمحل العثور قام بخنقه باستخدام قطعة من القماش حتى أودى بحياته وتركه وسرق التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، كما أرشد عن التوك توك المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل - مُقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.