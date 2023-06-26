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ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:46 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كثف قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية، وأسفرت جهوده خلال 24 ساعة عن  ضبط 1777 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات إلى جانب ضبط 14839 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمّ ضبط 476 قضية ضرائب العامة، ومخالفات جمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، و76 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

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