«بيت الروبي» يحقق 15 مليون جنيه إيرادات قبل بداية موسم عيد الأضحى السينمائي

تربع فيلم «بيت الروبي» على قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى قبل بداية المارثون السينمائي، وذلك بعدما بدأ الفيلم عروضه التجارية قبل أسبوع من بداية الموسم السينمائي ونجح في تصدر الإيرادات على مدار 5 أيام على التوالي، وحقق ما الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي 15 مليون جنيه منذ بداية طرحه في 21 يونيو الجاري.

حقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 2 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل لـ 3 ملايين جنيه، ووصلت إلى أعلى معدل مع اليوم الثالث محققا 4.1 مليون جنيه، وتراجعت في اليوم الرابع لـ 3.1 مليون جنيه، وحقق في اليوم الخامس 2.7 مليون جنيه، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 14.9 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

ويناقش فيلم «بيت الروبي» موضوع حيوي وهام يمس قطاع كبير من المشاهدين خلال السنوات الأخيرة، وهو تعاظم دور منصات التواصل الاجتماعي وتوغل تأثيرها الذي غلب فيه الجانب السلبي على الإيجابي، بجانب التطرق لعدد من القضايا المجتمعية، وذلك من خلال حياة «إبراهيم الروبي» الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته وأبناءه، وبالصدفة يجد نفسه «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي ومؤثرا بالنسبة للمتابعين، مما يقلب حياته رأسا على عقب وتتغير معها حياة عائلة «الروبي».

ويجمع الفيلم في بطولته كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع وسارة عبدالرحمن.