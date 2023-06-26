مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي وتوزيع الدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يوم الأحد 1 يوليو طبقاً للجدول الرسمي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات:-

- عدد أسئلة امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023.

- عدد الأسئلة المقالية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة لرؤساء اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة 2023:-

- توزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة في الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

- التأكّيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة في البابل شيت وورقة المقالي فقط.

- التأكّيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

- التأكّيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية في اللجان مرة أخرى.