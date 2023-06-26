جوارديولا يستهل جولته في أسوان بزيارة منطقة الكاب الأثرية

وصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأسرته، صباح اليوم الاثنين، إلى معبد أمنحتب الثالث بمنطقة الكاب بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، قادمًا من الأقصر عبر رحلة نهرية على متن الفضية العائمة.

زار معبد الكاب والتقط صورا تذكارية

وأوضح أحمد فاروق، مدير الفضية العائمة، أن جوارديولا غادر محافظة الأقصر مساء أمس في تمام الساعة 12 عشرة مساء، ووصل إلى معبد أمنحوتب الثالث بمنطقة الكاب، بمدينة إدفو بمحافظة أسوان في تمام الساعة العاشرة صباحا اليوم، وأجرى زيارة للمعبد والتقط الصور التذكارية هناك، ذلك المعبد عاصمة الإقليم الثالث بمصر العليا واحد أقدم الأبنية بالعالم الذي كشفت عنه البعثة البليجيكية عام 1937 لتكشف حضارة نقادة ذات النقوش التي تسبق اللغة الهيروغليفية، فضلا عن العديد من المعالم الأثرية التي يضمها المعبد وحرص على زيارتها جميعا.

في الطريق لزيارة معبد إدفو

وتابع «فاروق»، في تصريح لـ«الوطن»: أبحرنا من منطقة الكاب في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وفي طريقنا الآن لزيارة معبد حورس بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، ثم سنصل غدا الثلاثاء لزيارة معبد كوم أمبو، ومن المقرر أن يواصل جوارديولا رحلته النهرية لزيارة بعض معالم أسوان السياحية والأثرية، ويبيت بها ليلة ثم يغادر أسوان يوم الخميس على متن طائرته الخاصة عائدا إلى بلده.

جوارديولا يقضي عطلته الصيفية في الأقصر وأسوان

يذكر أن جوارديولا وصل إلى محافظة الأقصر صباح السبت قادما من القاهرة على متن طائرته الخاصة لقضاء عطلته الصيفية، برفقة أسرته، ضمن زيارة تستغرق خمسة أيام، في محافظتي الأقصر وأسوان، إذ استهل المدرب الإسباني رحلته في الأقصر بزيارة معبد الكرنك، ثم الأقصر ثم أقيم له حفل عشاء خاص بمعبد الاقصر، وفي صبيحة يوم الأحد، ثاني أيام زيارته للأقصر، استهل يومه بركوب البالون الطائر على متن رحلة خاصة برفقة أسرته، ثم زار معبد هابو ومقابر وادي الملوك، ومصانع الألباستر واقتنى بعض الهدايا التذكارية، وغادر إلى جنوبا باتجاه أسوان ظهر نفس اليوم.