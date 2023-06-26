مشروع درامي مرتقب يجمع شيري عادل وزوجها طارق صبري

كشفت الفنانة شيري عادل، عن تعاونها مع زوجها الفنان طارق صبري، في مسلسل تلفزيوني جديد، ليُعد أول عمل فني يجمعهما بعد الزواج، رافضة الإفصاح عن تفاصيل المشروع حتى الآن، لاسيما وأنه لازال في مرحلة التحضيرات، ولم يتحدد موعد التنفيذ.

وقالت شيري عادل، لـ«الوطن»، إنّ المسلسل الذي سيجمعها بزوجها الفنان طارق صبري، من المُفترض عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، مرجحة تأجيل المشروع لمدة عام، بسبب ضيق الوقت وانشغالها بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، مؤكّدة أنّ الأمر النهائي لم يُحسم حتى الآن، وسيتضح الموقف خلال الفترة المُقبلة.

وتعيش شيري عادل، حالة من النشاط الفني، حاليًا على مستوى السينما والتليفزيون، إذ تترقب طرح فيلمها الجديد «لف وارجع تاني» في السينمات، خلال الفترة المُقبلة، وهو العمل الذي يجمعها بعدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فتحي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وآخرين، والعمل من تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

شيري عادل تنضم لأبطال فيلم «أصل الحكاية»

كما انضمت شيري عادل، إلى قائمة أبطال فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وعلاء مرسي، وهالة فاخر، وكريم عفيفي وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين.

تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» قريبًا

فيما تستعد، لتصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» خلال الفترة القليلة المُقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.