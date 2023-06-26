يوم التروية أول مناسك الحج.. ماذا يجب على المسلم فعله في هذه الليلة؟

يُعتبر يوم التروية هو أول مناسك الحج وذلك لأن الحجاج يقومون بالإحرام ثم يرددون قول النبي الكريم «لبيك اللهم بحجة»، وذلك بعد ارتداء ملابس الإحرام، ويستحب للمسلم أن يدعو الله عز وجَّل في كل وقت ولكن بالأخص في أيام العشر من ذي الحجة سواء للحاج أو لغير الحاج لأن هذه الأيام مباركة تُقبل فيها الدعوة وتغفر بها الذنوب.

يوم التروية هو أول مناسك الحج

وحول يوم التروية هو أول مناسك الحج، فقد أوضحت الإفتاء المصرية أنه يجب على المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الخير الكثير والذرية الصالحة في هذه الأيام المباركة لينال حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة.

وحول يوم التروية أول مناسك الحج، فقد أوضت الإفتاء أن الله يباهي بعباده ملائكةَ السماء لما روى عن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا!» أخرجه أحمد.

أدعية يوم التروية

وبخصوص يوم التروية هو أول مناسك الحج، فيجوز على المسلم امن يُردد العديد من الأدعية على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

«اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا رؤية وجهك الكريم».

«اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

«اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».