دعاء يوم التروية للمتوفى.. يمحو الذنوب ويكفر عن الخطايا

دعاء يوم التروية للمتوفى من أهم ما يشغل بال الكثيرين، خاصة لأن الدعاء يصل للميت على حسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية في العديد من الفتاوى، عبر موقعها الرسمي، خاصة وأن هذه الأيام هي أيام مباركة والدعاء فيها مطلوب لغفران الذنوب ومحو الخطايا.

دعاء يوم التروية للمتوفى

وحول دعاء يوم التروية للمتوفى، تستعرض «الوطن» بعض الأدعية المأثورة عن السلف الصالح للميت ومنها:

- «اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل دعاءنا لهم وشفع فيهم شفاعة الشافعين ودعاء الداعين وشفع فيهم الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال».

- «اللهم إن موتانا لا حول لهم ولا قوة وقد واراهم التراب، وقد واراهم القبر في هذه الوحدة وفي هذه الوِحشة وفي هذه الظلمة، فاللهم إني اسألك أن تتحنن عليهم وأن تتعطف عليهم وأن تجعلهم في رحابك وفي رحمتك وفي رضوانك، إنك ربي على ما تشاء قدير».

- «يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والسلطان اسألك لموتانا الرحمة».

- «اللهم زِد في حسناتهم وأمح خطيئتهم، اللهم قرّ أعينهم برؤية سيدنا رسول الله، اللهم قر أعينهم بالشرب من يد رسول الله».

أدعية يوم التروية للمتوفى

وعن دعاء يوم التروية للمتوفى، فيجوز ترديد هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- «اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر، اللهم تقبل دعاءنا لهم».

- «اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم ووسع نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد».

- «اللهم إن موتانا في رحابك فاللهم تقبلهم قبولًا حسنًا».

- «اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا العظمة والسلطان بلغ أحبابنا مِمَن واراهم التراب، بلغهم سلامنا ودعاءنا».