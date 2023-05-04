إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على محور الضبعة

أصيب 4 مواطنين، منذ قليل، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي في الكيلو 10 على طريق محور الضبعة، من اتجاه الطريق الساحلي مطروح الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول المصابين إلى المستشفى

وإستقبلت، اليوم الخميس، مستشفى الضبعة المركزي 4 مصابين في حادث سيارة عقب إخلائهم من موقع الحادث بمحور الضبعة الاقليمي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، والرعاية الطبية العاجلة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق محور الضبعة ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث عند علامة الكيلو 10، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.