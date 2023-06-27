للحجاج المصريين.. كيف تحجز الأضحية في مكة؟

يتزايد الاهتمام الحجاج المصريين بكيفية حجز موعد ذبح الأضحية داخل أراضي المملكة وفي مختلف المدن، وتسعى الحكومة إلى تسهيل هذه العملية من خلال توفير خدمات إلكترونية.

تُعتبر من العادات والتقاليد الدينية الهامة التي يحرص عليها المسلمون، وهي الأضحية والبحث عن كيفية حجز الأضحية وخاصة من قبل الحجاج المصريين الموجودين حاليا في مكة المكرمة هي الأمور الأساسية.

يُمكنك حجز موعد في مسلخ مكة المكرمة بتلك الخطوات

1- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الأفراد.

2- اختر خدمات الأفراد ثم اختر حجز المواعيد ثم حجز مسلخ.

3- وافق على الشروط والأحكام ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

4-حدد المحافظة والمنطقة ثم حدد التاريخ المراد حجز الموعد به.

5- تأكد من صحة البيانات ثم انقر على حجز موعد لكي تظهر لك التفاصيل الخاصة.