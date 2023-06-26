«القاهرة الإخبارية»: طواقم ميدانية للاطمئنان على سكان عقار ميامي المنهار

قال الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن المصرية في الإسكندرية، إنّه جرى تحريك طواقم ميدانية للاطمئنان على سكان عقار الإسكندرية المنهار.

وأضافت جلالة، خلال حديثها لـ«القاهرة الإخبارية» اليوم، أنّ الجهات المعنية في مصر انتقلت إلى منطقة انهيار العقار بسيدي بشر، لاستكمال الجهود ورفع الأنقاض.

وأوضحت أنّ القاطنين في العقار المنهار خرج أغلبهم قبل انهيار المبنى، وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها لإخراج أحد الأشخاص وفقًا لشهود عيان، أكدوا تواجده أسفل الأنقاض، وجارٍ توفير أماكن بديلة للسكان، تمهيدًا لنقلهم ورفعت المحافظة حالة التأهب داخل مرفق إسعاف الإسكندرية للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وانهار عقار مُكون من 14 طابقًا في محافظة الإسكندرية الساحلية، فيما بدأت جهود قوات الحماية المدنية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.