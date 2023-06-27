حتى لا تتعرض للغرامة.. تصرفات ممنوعة في جبل عرفات

هناك بعض النصائح للحجاج وتصرفات ممنوعة يجب على الحجاج اتبعها عند الوقوف بجبل بعرفات المقرر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وذلك لتجنب التعرض للغرامة.

التصرفات الممنوعة على جبل عرفات

1- احرص على الوقوف في حدود عرفة وليس خارجها.

2- تجنب الوقوف على جبل الرحمة لأن ذلك سوف يؤدي إلى الزحام وإيذاء الناس.

3- احرص على النزول من عرفة بعد مغيب الشمس، فبذلك تجمع بين الليل والنهار، فإذا نزلت قبل الغروب فعليك دم.

نصائح الوقوف علي جبل عرفات

وهناك بعض النصائح عند الوقوف علي جبل عرفات يجب تجنب فعلها:-

1- احرص على الجهر بالتلبية في المسير إلى عرفة.

2- ينبغي الانشغال بالدعاء والذكر يقول البني «صلي الله عليه وسلم»: «خير الدعاء، دعاء يوم عرفة»، وتجنب الكسل والفتور في يوم عرفة وتضييع الوقت.

3- يجب على الحُجّاج الذين يتواجدون داخل مسجد نمرة أن يتنبهوا إلى أن ثلاثة أرباع المسجد يقعون داخل منطقة عرفات، في حين يقع الربع الباقي خارج منطقة عرفات لذلك، يتعين عليهم مراعاة ذلك والتأكد من الوقوف في عرفات، وإلا فإنهم سيفوتون فرصة الحج.

4- عدم سوء الظن بالله أي بأن تشك بأن الله لم يغفر لك، لأنه يكون عندئذ أول ذنب ترتكبه.