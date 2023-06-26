إتاحة كتيب مفاهيم الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي بـ3 لغات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم كتيب مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، لطلاب الشعبة العلمية قبل بدء الامتحانات بـ10 دقائق مع ورق الإجابات، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتم تسليم أوراق الأسئلة الساعة التاسعة صباحا.

كتيب مفاهيم الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة كتيب مفاهيم الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية»، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم قبل الامتحانات بوقت كافئ حتي يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

وأشارت وزارة التعليم، أن كتيب مفاهيم الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، يتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

مفاهيم الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لطلاب الثانوية العامة بعدم الكتابة أو الشطب علي كتيب مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 أو أتلافها لاستخدامها في السنوات المقبلة في امتحانات الثانوية العامة، مطالبا رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب مع بداية اللجنة.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم السماح لمقدري الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2023، باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.