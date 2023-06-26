عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي.. 70% متوسطة المستوى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي الموضوعية والمقالية وتوزيع الدرجات، والذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية الأحد المقبل، وفقا لجدول إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 46 سؤالا، ويتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» 85% وأسئلة مقالية 15%، حيث يُعقد الامتحان ورقيا بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة، ويتم استلامه من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

-عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي - 46 سؤالا.

- عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي المقالية - سؤالان.

- عدد أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023 الموضوعية - 44 سؤال .

- 30% من أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي للمستويات العقلية البسيطة.

- 40% من أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي للمستويات العقلية المتوسطة.

- 30% من أسئلة امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي للمستويات العقلية العليا.

- إجمالي عدد الأسئلة المتوسطة بامتحان التاريخ 70%.

أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة، ستكون واضحة الصياغة ولا تحتاج إلى التأويل ولكل سؤال إجابة واحدة فقط من أحد البدائل، وهناك لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكتروني واعتماد النموذج وإرساله إلى مراكز التصحيح.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لرؤساء اللجان بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.