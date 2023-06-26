ميناء دمياط: تدريب 476 من الطلبة والخريجين للعمل في المواني البحرية

نظمت هيئة ميناء دمياط، فعاليات حفل إتمام مشروع تأهيل الشباب للعمل في المواني البحرية بمنطقة المتوسط «YEP MED»، الذي فاز ميناء دمياط بتنفيذه ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي، وامتد على مدار 3 سنوات بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية ومراكز التدريب المحلية والدولية وعدد من الشركات العاملة بالميناء وعدد من هيئات الموانئ بمختلف دول شمال وجنوب المتوسط.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إتمام تدريب 476 من شباب الطلبة والخرجين، وما أثمر عنه من نتائج إيجابية كانت محل تقدير الجهات المشاركة، كما أشاد بالدور الفعال لمعهد تدريب المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والشركات العاملة بالميناء كشريك رئيسي في تدريب وتأهيل الشباب.

ضخ دماء جديدة لدخول سوق العمل

وأضاف حواش، خلال كلمته أنّ هيئة ميناء دمياط مستمرة في سعيها لاستغلال كل الفرص والبحث عن المبادرات التي تساعد على تدريب شباب الطلبة والخريجين وتأهيلهم، إيمانا منها بضرورة ضخ دماء جديدة للدخول إلى سوق العمل في القطاع البحري.

وشارك في الفعاليات بالحضور وإلقاء الكلمات، الدكتور جمال عبد الناصر، بمعهد تدريب المواني التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد كامل مدير إدارة التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وعدد من المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، إلى جانب الربان ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة، وممثلين عن جامعة حورس، والتعليم الفني، والغرفة التجارية، ولفيف من الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء والمشاركة في تدريب الشباب ضمن المشروع إضافة الى قيادات الهيئة والقائمين على التدريب.