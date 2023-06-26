محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الإثنين بمقر ديوان عام المحافظة عددا من القيادات الكنسية التي ضمت الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، القس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصري في حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

دوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وأهلها

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الجيزة وأهالي المحافظة وجموع الشعب المصري بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

وكان في استقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.