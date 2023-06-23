محافظ الجيزة يعاين نماذج طلاء العقارات على الطريق الدائري

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة عدداً من النماذج لطلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق حي الطالبية للوقوف على مراحل التنفيذ وجودة الأعمال.

تعكس الشكل الحضاري للطريق خاصة

أكد محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية اليوم على الشركة المنفذة بضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه لتعكس الشكل الحضاري للطريق خاصه بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالطريق الدائري وما حققه الطريق من طفرة مرورية كبيرة.

إزالة أي مع معوقات وتسهيل العمل

شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة لإزالة أي مع معوقات وتسهيل العمل للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.

رفع كفاءة الطرق السطحية الموازية

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري بالمريوطية حيث اطلع على نسب العمل مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الطرق السطحية الموازية للمحور لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد الساحات الكائنة أسفل توسعات الطريق الدائري بمنطقة المريوطية حيث شدد على رفع كفاءة تلك الساحات بالتعاون مع الجهات المعنية.

تكثيف ورديات النظافة على مدار اليوم

ووجه المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات النظافة علي مدار اليوم والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام واشرف تامر رئيس حي الطالبية وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.