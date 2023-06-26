ضبط 790 كيلو لحوم وهياكل دواجن غير صالحة في حملة تفتيشية بالشرقية

قال الدكتور محمد يوسف مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية ضبطت كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

تكثيف حملات الرقابة على الأغذية قبل عيد الأضحى

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وثلاجات الحفظ للرقابة على الأسعار وضبط المخالفات، وضمان سلامة وجودة المنتجات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى تشكيل عدة لجان اليوم للتفتيش علي المصانع والثلاجات والمطاعم ومحلات الجزارة وأسفرت هذه الحملات عن ضبط إجمالي 790 كيلو وتحرير 24 محضرا كالاتي 120كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و670 كيلو هياكل وجلد دواجن غير صالحة.

واختتم قائلا: تسلمت الجهات المرافقة المحاضر لعمل اللازم.