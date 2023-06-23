التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الثانية من مبادرة ازرع بالدقهلية (صور)

احتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بانتهاء المرحلة الأولى من انطلاق مبادرة «ازرع»، معلنا تدشين انطلاق المرحلة الثانية، إذ تأتي محافظة الدقهلية كثاني محطات احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية، أحد كيانات التحالف الوطني في هذه المبادرة، بحضور أكثر من 5 آلاف مزارع من قرى ومراكز 6 محافظات بحرية.

المرحلة الجديدة تستهدف 500 ألف مزارع

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إنه جرى الاحتفال مع أكثر من 6 آلاف من المزارعين والأصدقاء الداعمين لمبادرة ازرع، للاحتفال بحصاد المرحلة الأولى من القمح وإطلاق المرحلة الثانية التي تشمل 500 ألف من صغار المزارعين ومليون فدان قمح.

توفير تقاوي بنصف الثمن

وأوضح طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن المبادرة وفرت تقاوي بنصف الثمن لأكثر من 40 جمعية ممثلة في 5 مراكز بالدقهلية، وهذه هي المرحلة الأولى، والنجاحات التي تحققت في المبادرة هي التي جعلت في انطلاق المرحلة الثانية وتوسيع الأنشطة.