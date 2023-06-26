أهم 5 مميزات لمدارس التمريض 2023 بالمحافظات.. وظيفة مضمونة 

تعد مدارس التمريض 2023 بالمحافظات أحد أبرز بدائل الثانوية العامة، ويقبل عليها الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 من البنين والبنات لاستفادة منها والحصول على وظائف ثابتة بعد التخرج، وتحتاج مدارس التمريض 2023 إلى العديد من الشروط واجتياز الاختبارات قبل الالتحاق بها.

مدارس التمريض 2023 بالمحافظات

مدارس التمريض 2023 بالمحافظات المختلفة تتسم بالعديد من المميزات التي تجعل الطلاب يقبلوا على الالتحاق بها بديلا عن الثانوية العامة، ويعد أهم هذه المميزات وفقا لمديريات التربية والتعليم ومديريات الصحة بالمحافظات.

مميزات مدارس التمريض 2023

_توفر مدارس التمريض 2023 وظيفة فورية لطلابها فور التخرج منها.

_انخفاض رسوم مدارس التمريض حيث يتم سداد 200 جنيه رسوم الالتحاق بالمدرسة.

_إرتفاع تنسيق مدارس التمريض المتوقع بحد أدنى 260 درجة.

_توفر مدارس التمريض تدريب خلال فترة الدراسة بالمستشفيات وهيئة التأمين الصحي.

_يمكن الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض ثم بكلية التمريض عقب التخرج من مدارس التمريض.

شروط القبول بمدارس التمريض

تحتاج مدارس التمريض 2023 إلى عدة شروط يجب توفرها بالطلاب للالتحاق بها

- توافق تنسيق القبول بمدارس التمريض ودرجة الطالب.

- ألا يزيد عمر المتقدم الالتحاق مدارس التمريض 2023 عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2023.

- حصول الطالب على 7 درجات كحد أدنى باختبار الإملاء.

- حصول الطالب على الحد الأدنى بالدرجات بمجموع اللغات

- الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية للعام الحالي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة وفقا للتوزيع الجغرافي.

- لا يقل سن الطالب في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- اجتياز اختبارات القبول بينها القدرات والاختبار الرياضي والطبي.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- ألا يكون المتقدم متزوج، مع التفرغ التام للدراسة، وإقرار ذلك كتابيا من ولى الأمر.