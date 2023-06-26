6 خدمات مهمة يقدمها الشهر العقاري إلكترونيا.. اعرفها

تُقدّم منصة مصر الرقمية خدماتٍ كثيرة إلكترونيًا، في إخطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يُوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود، ومن بين الخدمات تتعلق بالشهر العقاري.

خدمات الشهر العقاري

وتستعرض «الوطن» أهم خدمات الشهر العقاري، التي تُقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا، وهي 6 خدمات تتعلق بالشهر العقاري، وهي استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج صورة من كتاب دوري، واستخراج صورة من منشور مالي، إستخراج صورة من منشور فني، واستخراج شهادة تصرفات عقارية، وترجمة عقد مشهر.

خطوات الحصول على الخدمات

وللحصول على تلك الخدمات هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها، وتتمثل أولى تلك الخطوات في الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وذلك بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع لتظهر قائمة بالخدمات المقدمة، وتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «الشهر العقاري»؛ لتظهر قائمة الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري.

وبالضغط على أيقونة الخدمات تدخل بعض البيانات منها بيانات العقد المشهر وصاحب الطلب والاسم رباعي، والعنوان وعدد النسخ المطلوبة، ورقم الهاتف والرقم القومي، وبالانتهاء من إدخال البيانات، تنتقل بعدها إلى الخطوة الأخيرة وهي الدفع، حيث تختار طريقة دفع رسوم الخدمة إلكترونيًا، وأخيرًا تستلم الصورة.