طريقة تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي في خطوات سهلة

تتيح وزارة الداخلية تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي بطريقة سهلة ومبسطة وذلك من خلال مكاتب سجلات الأحوال المدنية، وذلك وفقًا لما حدده قانون الأحوال الشخصية.

خطوات تغيير محل الإقامة

ترصد «الوطن» الخطوات الواجب إتباعها لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، وكذلك الأوراق المطلوبة.

تتمثل الخطوة الأولى لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي من خلال شراء استمارة بطاقة من السجل المدني أو من أي قسم شرطة مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية لمقدم طلب تغيير محل الإقامة، وضرورة تقديم إيصال مرافق كهرباء أو تليفون أو مياه أو غاز، ولابد أن يكون إيصال المرافق حديث.

الشهر العقاري

كما أنه عند التقدم لتغيير محل الإقامة لابد من أن يكون العقار الذي سيتم تغيير محل الإقامة عليه بعقد موثق في الشهر العقاري، أو يكون بحكم محكمة، أما في حالة أن يكون العقد إيجارًا يجب حضور المؤجِّر للتصديق على العقد، وفي حالة تقوم الزوجة لتغيير محل الإقامة لابد من إحضار صورة بطاقة الزوج.