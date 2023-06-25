السعودية تصدر مليونا و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح بن سليمان، أنه تم إصدار مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسي، وأوضح أن معايير نجاح الحج تتمثل في ضمان أمن وسلامة الحجاج، وصحتهم، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لهم لأداء مناسكهم براحة واستقرار.

توفير البيئة الملائمة للحجاج

وتتمثل معايير النجاح في توفير البيئة الملائمة للحجاج لأداء مناسكهم بأمان وراحة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم.

وقال بن سليمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس السبت، إن التحدي الرئيسي الذي واجه الوزارة هو انتشار فيروس كورونا في عام 1442هـ، والذي استدعى الحد من أعداد الحجاج المسموح لهم بأداء الحج من الداخل إلى 60 ألف حاج فقط، وتوفير بيئة مناسبة لتلك الأوضاع من خلال منظومة متكاملة من مختلف الجهات للحفاظ على صحة الحجاج والحد من انتشار الوباء.

وأفاد بن سليمان بأن جاهزية وزارة الحج والعمرة تبدأ فور انتهاء موسم الحج السابق، وتتواصل مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، ولتسهيل إجراءات الحج، أطلقت الوزارة المنصات الرقمية لتقديم طلبات الحجاج المقيمين في الداخل بشكل مبكر قبل بدء الموسم بستة أشهر.

وأوضح بن سليمان أن أعداد الحجاج لا تكتمل إلا في يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولذلك فإن الرحلات تكون مختلفة الأوقات قبل ذلك الوقت، وتتطلب ظروفاً خاصة للقدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة عبر مختلف وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.

استخدام التقنية في مختلف أنشطة وزارة الحج والعمرة

وأشار بن سليمان إلى استخدام التقنية في مختلف أنشطة وزارة الحج والعمرة، حيث تعد الشريان الرئيس للوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالمسارات الإلكترونية، مثل منصة تسجيل طالبي الحج واختيار نوع الباقة والدفع لجميع الخدمات المتعلقة برحلة الحج، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأخرى المتعلقة بالتغذية والسكن والتنقل للحجاج، حيث تتكامل الإجراءات من عدة قطاعات في نظام متكامل وسلس.

وأفاد بن سليمان إلى تطبيق برنامج «نسك» أنه منذ العام الماضي موجود لخدمة عدد من حجاج الخارج، حيث اعتمد البرنامج بشكل كبير على الأداء التقني، ومع ذلك، لم تُغفَل الجوانب غير التقنية، حيث نُفذت بروح إبداعية وتفانٍ كبير من خلال الكوادر البشرية المؤهلة في خدمة ضيوف الرحمن.

72 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية اللازمة

ونوهه بن سليمان علي أنه تم وضع 5 نقاط لنقل الحجاج من منى إلى الحرم المكي وفق مسارات محددة، وذلك لتسهيل حركة الحجاج وتفادي الزحامات والازدحامات، كما أشار إلى أن أكثر من 72 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية في مختلف المرافق الصحية المتاحة في المشاعر المقدسة، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بصحة الحجاج وسلامتهم.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية، بلغ 72992 حاجًا وحاجةً منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى الخامس من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ.

ويأتي هذا الإحصاء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لصحة وسلامة الحجاج، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم خلال فترة الحج.