خبير: ازدهار السياحة في مصر بعد ثورة 30 يونيو

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، ازدهار ثمار السياحة في مصر بعد 30 يونيو نتيجة استقرار الأوضاع سياسيا وأمنيا، ما أدى إلى قيام بعض الدول الأوروبية برفع الحظر عن القدوم إلى مصر، مشيرا إلى أن الروس كانوا يمثلون ثلث عدد السياح في مصر من إجمالي 10 ملايين سائح عام 2014.

مصر أدارت الأزمات بنجاح

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر أدارت الأزمات التي أدت إلى تراجع عدد السياح بطريقة سريعة جدا وعالية الكفاءة، كسقوط الطائرة الأوروبية، وذلك عن طريق تنوع الأسواق السياحية على مستوى دول العالم كله، فضلا عن دعم الدولة للقطاع السياحي في الأزمات، إلى جانب الاعتماد على الشركات العالمية من أجل الترويج للسياحة، ونتج عن هذه الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة ارتفاع عدد السياح إلى 13 مليون سائح بمتوسط 13 مليار دولار عام 2019.

تنوع مصادر السياحة

وتابع أن مصر بذلت جهودا كبيرة بعد 30 يونيو من أجل تنوع مصادر السياحة من دول مختلفة، مشيرا إلى أن الدولة ساعدت القطاع الخاص خلال فترة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن السياح الذين ينزلون مصر ينقلون صورة إيجابية عن الدولة بالخارج.