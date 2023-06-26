حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات استعدادا لعيد الأضحى بالجيزة

تفقد محمد نور الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة والمتابعة الدورية لجهود الوحدات المحلية، وذلك خلال جولة ميدانية بنطاق الوحدات المحلية بالمنصورية والمتانيا وطهما والبليدة بمراكز ومدن أبوالنمرس والعياط، لمتابعة أعمال التطوير الجارية وجهود رفع كفاءة النظافة ورفع التراكمات والأتربة وتجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما استجابت محافظة الجيزة لشكاوى المواطنين الواردة على صفحة المحافظة بـ«فيسبوك»، بشأن أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وتعديات المحال والباعة ببولاق والطالبية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وإزالة تعديات الباعة والمحال بمناطق «شارع المليجي - المسمط بالملكة من العشرين بفيصل حي بولاق الدكرور، وأرض البحر الكنيسة بحي الطالبية»، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة من الأهالي.

رفع تجمعات القمامة والمخلفات

وأعلنت محافظة الجيزة قيام أجهزة أحياء بولاق الدكرور والطالبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، برفع تجمعات القمامة والمخلفات والدفع بورديات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمواقع سالفة الذكر.

رصد المخالفات والتعامل معها

وبدورها قامت شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأحياء، بشن عدد من الحملات والتي نجحت في إزالة تعديات المحال وفروشات الباعة الجائلين بالشوارع المذكورة، ما ساعد على تحسين حركة المارة والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولي إدارة الرصد بالمتابعة الدورية لأي حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا، والحفاظ على مستوى النظافة ورفع المخلفات وتجمعات القمامة ونقلها لمحطات المناولة أولا بأول.