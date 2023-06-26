أقباط يوزعون الحلوى والورود على زملائهم بكفر الشيخ احتفالا بعيد الأضحى

شهدت مديرية التربية والتعليم، توزيع العاملين بالمديرية من الأقباط الحلوى والورود على زملائهم من المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستقبل محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في مكتبه بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، وفد التربية المسيحية، القمص صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة، وهايدي برسوم، موجه عام التربية المسيحية، وأمير مكرم، مدير إدارة الإحصاء، وإيهاب عزيز، من إدارة الاتصال السياسي، وعازر ميشيل عازر، من إدارة الشئون القانونية، وزكي يوسف أسعد، موجه أول التربية المسيحية، وميرهان عزيز، مدير إدارة الوسائل بإدارة شرق كفر الشيخ.

تهنئة الزملاء العاملين لقدوم عيد الأضحى

بينما قدم الوفد الكنسي والعاملين بتعليم كفر الشيخ، التهنئة الخالصة لكافة الزملاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث قدموا بوكيه ورد وتوزيع الشيكولاته تعبيرا عن سعادتهم، ومشاركتهم الصادقة لإخوانهم المسلمين، وتوجيه التربية المسيحية بتصميم أكثر من بنر يحمل أرق التهاني وأجمل الأماني للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مشاركة مجتمعية ونسيج وطن واحد

وأشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بروح المحبة والعلاقة المميزة التي تربط نسيج وطننا الغالي التي تعد بمثابة حائط صد وقوى دفاع حقيقية تحيط هذا الكيان الذي يذوب الجميع بين أرجائه عشقا، مثنيا على دور توجيه التربية المسيحية بشكل عام، والجهد المبذول في إنجاح مسابقة الثقافة المسيحية، ونشر الوعي بها، ومن ثم تحقيق مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إيمانهم الجم بأهمية دورهم حيال المجتمع ووطنهم مصر.