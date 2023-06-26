أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لـ قناة الناس: يجوز أداء صلاة العيد في البيت

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد ركعتان؛ بـ7 تكبيرات في الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وهذا هو وجه الاختلاف في الصلاة.

تفاصيل خطبة العيد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «خطبة العيد سنة، وتكون بعد الصلاة، ويستحب حضورها وبعدها الانصراف، ويستحب الحديث فيها عن أحكام العيد وصلة الرحم، واللي فاتته صلاة العيد في الساحة أو المسجد ممكن يصليها في البيت جماعة أو فرادى، لكن السنة فيها أن تكون في جماعة».