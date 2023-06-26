قناة الناس تستعد بـ يوم مفتوح على الهواء احتفالا بوقفة عرفات

تستعد قناة الناس بيوم مفتوح على الهواء مباشرة في وقفة عرفات يتضمن تغطية مباشرة من عرفات وحوار خاص وحصري مع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن المظاهر الحضارية في خطبة حجة الوداع ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة.

كوكبة من العلماء

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حوارات متنوعة مع كوكبة من العلماء منهم الدكتور محمد مهنا والدكتور أحمد ممدوح والدكتور عمرو الورداني والدكتور أيمن الحجار بأمانة هيئة كبار العلماء والشيخ عويضة عثمان والدكتور أحمد وسام وغيرهم من العلماء المتخصصين في حوارات حصرية وحضارية وفقهية عن حرمة الدماء، وحفظ الأموال والأعراض، والإحسان وإتقان العمل، والمساواة، وحسن معاملة النساء، وأحكام صلاة العيد وآدابه، والأضحية.

الداعية الشاب مصطفى حسني

كما تعرض القناة رسائل حية من الأراضي المقدسة من الدكتور يسري جبر، والدكتور خالد الجندي والداعية الشاب مصطفى حسني، بجانب لقاءات خارجية مع الناس في الشارع يعبرون عن خواطرهم بيوم عرفة خير الأيام والتعرف على دعائهم في هذا اليوم وآمالهم في مستقبلهم المشرق.

وتبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات، ويشارك فيها جميع مذيعي قناة الناس، بالإضافة إلى نخبة من مذيعي المتحدة للخدمات الإعلامية في رسائل حية من الأراضي المقدسة مباشرة.