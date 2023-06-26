سمير مرقس لـ«الشاهد»: انخراط الإخوان بالعمل السياسي أدى لتراجع الجانب الفقهي لديهم

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن معرفة جيله بتنظيم الإخوان الإرهابي بدأت في السبعينيات، وظل نشاطهم يتصاعد حتى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظلوا طرفا في المعادلة السياسية.

الإخوان بدأوا دخول الانتخابات منفردين

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن الإخوان بدأوا دخول الانتخابات منفردين في 1995، وظلوا حتى حصدوا 88 مقعدا في انتخابات 2005.

ولفت إلى أن هذا الصعود في 2005 نبه إلى ضرورة وجود حوار مع هذا التنظيم لمعرفة بعض الإشكاليات التي لديهم وفي فكرهم مثل المواطنة والموقف من الأقباط، خاصة ما ورد في كتب سيد قطب عن غير المسلمين، وردود الإخوان لم تكن حاسمة في قضية المواطنة.

انشغال التنظيم بالسياسة أضعف الجزء الفقهي لديه

ولفت إلى أن إسلام البراح أو إسلام النيل، الإسلام الذي انتشر على يد الفقهاء المصريين، مثل الليث بن سعد ومحمد عبده وعبد المتعال الصعيدي، لديه حلول أكبر لمسألة المواطنة من الجانب الفقهي عند الإخوان، وانشغالهم بالسياسة أضعف الجزء الفقهي لديهم، وأدى لتأخير حسم الكثير من القضايا.