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يوسف القعيد لـ«الشاهد»: لم أعترف بالإخوان حكاما لمصر أبدا

كتب:

محمد عزالدين
11:44 م | الأحد 25 يونيو 2023
الروائي يوسف القعيد

الروائي يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه أدرك أهمية قيام ثورة ضد جماعة الإخوان منذ بداية حكمهم، مضيفًا: «منذ البداية أدركت أن الإخوان لا يمكن أن يستمروا في حكم مصر، وأن أخطاءهم ستكون كبيرة من اللحظة الأولى وهذا حدث».

معرفة الإخوان قبل القراءة والاسيعاب

أضاف «القعيد»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «كان لدي فكرة عن جماعة الإخوان قبل القراءة والاستيعاب، وهذه الخلفية كانت ناتجة عن تجربة حياتية، بحكم أنني من البحيرة مسقط رأس مؤسس الجماعة».

لا أعترف بالإخوان كحكام لمصر

تابع: «أنا لا أعترف بالإخوان كحكام لمصر، ولم أشعر مرة واحدة أن رئيسهم الذي يمارس عمله من الاتحادية، إنه رئيس مصر، وكنت أرى أنهم لن يستمروا في الحكم؛ لأنها مصر صاحبة التاريخ والحضارة».

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