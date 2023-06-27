فيلم تسجيلي يرصد جهود الدولة في ملف بناء المدن الجديدة منذ 30 يونيو

عرضت قناة dmc، فيلمًا تسجيليًا عن أهم إنجازات الدولة في مجال بناء المدن الجديدة، وعقد مقارنة بين الصورة الآن والصورة قبل 30 يونيو.

زحام وتكدس عمراني

وتناول الفيلم الصورة قبل ذلك والتى كانت عبارة عن زحام وتكدس عمراني ومروري ووضع غير مستقر، لكن الشعب كان صاحب القرار، والكلمة كانت هي المصير لكل المصريين، وحتى نعود للتعمير كان لا بد من ثورة من أجل التغيير.

بناء مليون و390 ألف وحدة سكانية

وكشف الفيلم أنه تم بناء مليون و390 ألف وحدة سكانية، وفي طريقنا أن نبني 2 مليون و240 ألف وحدة سكنية من إسكان اجتماعي ومتوسط ومتميز في جميع محافظات مصر.

المدن الجديدة والذكية

تم بناء وتطوير العديد من المدن الجديدة الذكية ومن أهمهم العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة وغيرهم الكثير من المدن الجديدة والذكية وكل هذا من أجل شعب يستحق أن يعيش بعزة وكرامة وأمن واستقرار ولرفع مكانة مصر وسط العالم كله، 30 يونيو حلم يتحقق.